Силы ПВО сбили летевший на Москву дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили дрону ВСУ, который летел в сторону Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на месте сейчас работают сотрудники экстренных служб. Всего за сутки противник пытался атаковать регион шесть раз.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Как уточнил глава региона Александр Дрозденко, объявлена опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

В московском аэропорту Внуково ночью 2 мая ввели временные ограничения. В Росавиации подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.