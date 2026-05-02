День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 03:12

В московском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В московском аэропорту Внуково ночью 2 мая ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил: силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков начали работать экстренные службы.

Позже глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

Кроме того, Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Москва
Росавиация
аэропорты
Внуково
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.