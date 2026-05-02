В московском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково ночью 2 мая ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил: силы ПВО Минобороны РФ сбили БПЛА, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков начали работать экстренные службы.

Позже глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

Кроме того, Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.