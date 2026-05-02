Наступление ВС РФ на Сумы и Запорожье 2 мая: последние новости, сводка, бои

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской и Сумской областях, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 2 мая 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Сум, Шостки, Мирополья?

Бои и события на Запорожском направлении в субботу, 2 мая: обстановка на фронте сегодня

«На востоке Запорожской области продолжается вклинение наших воинов-дальневосточников в оборону противника в районах н. п. Воздвижевка и Верхняя Терса, южнее — н. п. Комсомольское и Чаривное. Воины-дальневосточники продвигаются, закрепляясь на занятых рубежах. Противник, действуя преимущественно малыми группами, продолжает попытки усиливать передний край, осуществляя подвоз живой силы и материальных средств на позиции. Для недопущения контратак воинами-дальневосточниками за прошедшие сутки сорваны до 10 попыток подвоза на различных участках фронта», — пишут «Два майора».

Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном фланге Запорожского участка идут тяжелые встречные бои.

«На восточном фланге ВС РФ пытаются перерезать дорогу от Чаривного к Гуляйпольскому. Выше по фронту наши завязли в тяжелых боях между Верхней Терсой и Воздвижевкой, которые начались еще в декабре. Сейчас ВС РФ бьются за северные части обоих сел, по позициям ВСУ работают ВКС. Противник атаковал дальними БПЛА Мелитополь, есть разрушения на земле», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что снайперы 38-й мотострелковой бригады группировки «Восток» обеспечили продвижение штурмовых групп.

«Запорожская область. Противник вел непрерывный пулеметный огонь из замаскированного укрытия, препятствуя продвижению наших штурмовиков. Точными выстрелами снайперы ликвидировали украинских боевиков, расчистив путь для штурмовых подразделений», — добавили в МО РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бои и события на Сумском направлении в субботу, 2 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении штурмовики ГВ „Север“ продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Мануховки, Соляники, Пушкаревки, Иволжанского, Краснополья, Дружбы, Великой Березки, Васильевского и Шостки. В Шосткинском районе без существенных изменений. Наши штурмовики продолжают зачищать приграничные лесные массивы. Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что спецподразделения ГУР оборудовали в селе Ивот (Шосткинский район) полевой госпиталь, куда свозят тяжело раненных украинских националистов», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, в Сумском районе штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на 25 участках.

«Стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Родственники солдат, находившихся на данном участке фронта, публикуют фотографии групп из 10–20 военнослужащих, каждый из которых числится пропавшим без вести. Родные и близкие украинских националистов сравнивают ситуацию в бригаде с „мясными полками“ Сырского, командование которых также игнорирует многочисленные запросы вдов. В Краснопольском районе штурмовые подразделения ГВ „Север“ продолжают зачистку лесных массивов в окрестностях освобожденных ранее сел Таратутино и Новодмитровка. В течение дня продвинулись на трех участках до 500 метров. Многочисленные некрологи националистов подтверждают, что командование ВСУ пыталось остановить наступление наших мотострелков на данном участке фронта штурмовиками», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 2 мая: последние новости, успехи у Купянска

Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина

Жара и грозы с ядреными ливнями: погода в Москве на майские праздники