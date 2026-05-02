День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:57

В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве прошло прощание с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским, сообщил ТАСС. Церемония состоялась в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице.

Тело народного артиста кремируют. Урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище.

Ляпидевский ушел из жизни 28 апреля на 90-м году жизни. Причиной смерти, по словам близких, стала продолжительная болезнь, развившаяся на фоне осложнений после перенесенного коронавируса. Народный артист РФ более 65 лет прослужил в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Он также известен как актер озвучивания — его голосом говорили герои многих мультфильмов и кукольных лент.

До этого поэт Евгений Семичев умер в Самарской области на 74-м году жизни. Деятель культуры был членом Союза писателей России. Семичев родился в ноябре 1952 года в Новокуйбышевске. Поэт впервые опубликовал свои стихи в 1969 году, в Союз писателей он вступил в 1995-м.

27 апреля двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая ушла из жизни. 1 мая ей могло бы исполниться 95 лет.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.