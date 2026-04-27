27 апреля 2026 в 18:15

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию умерла в 94 года

Ушла из жизни двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая ушла из жизни, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. 1 мая ей могло бы исполниться 95 лет. Причина смерти фигуристки не уточняется.

Ушла из жизни легендарная фигуристка, тренер Майя Петровна Беленькая. <...> Светлая память об этом отзывчивом и достойном человеке, Профессионале с большой буквы, отдававшем себя полностью любимому делу, останется в наших сердцах, — отметили в федерации.

Беленькая была ученицей первого в отечественной истории олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. В паре с Игорем Москвиным спортсменка выиграла чемпионаты СССР 1952 и 1953 годов. Также дуэт завоевал серебро первенств страны в 1950, 1955 и 1956 годах, а в 1954 году стал бронзовым призером.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Его смерть подтвердила вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября Мухамадиев пребывал в реанимации и находился в тяжелом состоянии.

