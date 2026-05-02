С фигурантов дела Долиной намерены взыскать более 21 млн рублей С фигурантов дела Долиной Цырульниковой и Леонтьева взыщут 21,3 млн рублей

С двух фигурантов дела певицы Ларисы Долиной — Анжелы Цырульниковой и Дмитрия Леонтьева — намерены взыскать 21,3 млн рублей, сообщило РИА Новости. В конце марта на Цырульникову было заведено три исполнительных производства, два из которых связаны со взысканием свыше 12,1 млн рублей.

В то же время с Леонтьева стали взыскивать 900 тыс. рублей уголовного штрафа. С января 2020 года по март 2026-го на него завели четыре исполнительных производства.

Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.

До этого адвокат Игорь Баранов заявил, что проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной». По словам эксперта, просьбы продавца оформить сделку как можно быстрее должны настораживать. При этом он отметил, что панацеи в этой ситуации не существует.