Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд Йоко Оно пригрозила штрафом пивовару из Франции за напитки с Джоном Ленноном

Французский пивовар Орелиен Пикар оказался под угрозой крупного штрафа после того, как вдова участника The Beatles Джона Леннона, Йоко Оно, потребовала прекратить продажу его крафтового пива под названием John Lemon, сообщает The Guardian. По словам художницы, это нарушает зарегистрированный ею товарный знак, который она защищает уже десять лет, чтобы предотвратить насмешки над покойным мужем и использование его имени в нежелательном контексте.

Пикар, владеющий пивоварней L'Imprimerie в городке Баннале, пояснил, что уже пять лет успешно продает бутылочное крафтовое пиво с лимонно-имбирным вкусом. По его словам, название и этикетка с карикатурой на рок-музыканта в очках из долек лимона были дружеской шуткой и данью уважения певцу. Под изображением размещена надпись Get Bock — игра слов, отсылающая одновременно к немецкому сорту пива «бок» и к знаменитому хиту The Beatles Get Back.

Однако в прошлом месяце Пикар получил письмо от адвокатов Йоко Оно с требованием немедленно прекратить использование этого названия. В противном случае ему грозил штраф за каждый день нарушения. Пивовар добавил, что письмо юристов содержало пугающее предупреждение: если он не прекратит продажу пива, его могут обязать выплатить €100 тыс. (более 8 млн рублей) плюс дополнительные €1500 (более 132 тыс. рублей) за каждый день продолжения продаж.

После серии переговоров пивоварне разрешили реализовать остатки партии — около 5000 бутылок John Lemon — до 1 июля.

Ранее в архиве токийского концертно-спортивного зала «Ниппон будокан» обнаружили неопубликованные снимки британской рок-группы The Beatles. Музыканты выступали в стране с 30 июня по 2 июля 1966 года. Сотрудники обнаружили 102 черно-белых кадра с концерта и подготовки к нему. На одном из снимков Джон Леннон с улыбкой разглядывал традиционную японскую куклу «Фукускэ».