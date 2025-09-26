Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 20:22

Сомелье раскрыл судьбу черных пивоварен после обновления ГОСТа

Сомелье Сусов: новый ГОСТ не поможет закрыть нелегальные пивоварни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Черные пивоварни не перестанут работать после введения нового ГОСТа, заявил пивной сомелье Юрий Сусов изданию «Газета.Ru». По его словам, незаконные предприятия находятся вне правового поля.

Вся система контроля работает исключительно на тех, кто в правовом поле. Те, кто изначально вне, их нельзя поймать. Они вообще невидимки для системы, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что обновленный ГОСТ осложнит работу небольших пивоварен и предприятий среднего размера. Например, традиционное пшеничное немецкое и бельгийское пенное переведут в разряд пивных напитков, что негативно скажется на цене. При этом большие производители никогда не стремились изготавливать напитки из натурального сырья, поэтому их обновления практически не затронут, пояснил Сусов.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, он начнет действовать с 1 января 2027 года. Стандарт будет распространяться на все виды напитка, кроме специального. Отмечается, что ГОСТ на пиво был принят для облегчения борьбы с подпольно произведенными напитками.

