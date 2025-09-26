В России обновили ГОСТ на популярный алкогольный напиток С января 2027 года в России будет действовать новый ГОСТ на пиво

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, сообщила пресс-служба ведомства. Он начнет действовать с 1 января 2027 года. Стандарт будет распространяться на все виды пива, кроме специального. Отмечается, что ГОСТ на напиток был принят для облегчения борьбы с фальсификатами.

Настоящий стандарт распространяется на пиво, включая безалкогольное, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за январь — август 2025 года розничные продажи водки в России снизились почти на 4%, коньяка — на 10%. Причиной стало повышение акцизов и минимальных цен.

До этого в Росалкогольтабакконтроле рассказали, что розничные продажи алкогольной продукции в России снизились на 11,4% в период с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, продажи водки упали на 3,9%, достигнув 47,83 млн декалитров.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин ранее заявил, что российские производители пива планируют повысить цены на свою продукцию в связи с перенасыщением рынка. По его мнению, пошлины для иностранных товаров не окажут влияния на стоимость этого напитка.