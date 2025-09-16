Стало известно, как сильно в России снизились продажи спиртного Продажи алкогольной продукции в России сократились за восемь месяцев на 11,4%

Розничные продажи алкогольной продукции в России снизились на 11,4% в период с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Так, продажи водки упали на 3,9%, достигнув 47,83 млн декалитров.

Реализация коньяка сократилась на 9,6%, до 8,2 млн декалитров, а виноградных вин — на 1,3%, до 37,3 млн декалитров. Общий объем проданного спиртного в РФ без учета пива, пивных напитков, сидра и медовухи составил 132,55 млн декалитров за первые восемь месяцев 2025 года. Это на 11,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что российские производители пива планируют повысить цены на свою продукцию в связи с перенасыщением рынка. По его мнению, пошлины для иностранных товаров не окажут влияния на стоимость этого напитка.

Шапкин также говорил, что в России в ближайшие два года может быть утверждена система квотирования торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. Лимит будет определяться численностью населения — например, один магазин на 1000 человек.