Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:51

В России предрекли новые алкогольные ограничения

Глава НСЗПП: в России могут ввести квоты на алкогольные магазины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России в ближайшие два года могут утвердить систему квотирования торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, сообщил «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. По его мнению, лимит будет определяться численностью населения, например, один магазин на тысячу человек.

Эксперт прокомментировал недавно введенный в Подмосковье запрет на торговлю алкоголем во дворах жилых домов. Шапкин охарактеризовал этот подход как наиболее мягкий вариант из всех обсуждаемых, поскольку действующие лицензии будут сохраняться до окончания своего срока.

Строго говоря, с 1 сентября никто никаких изменений не увидит. А дальше постепенно будут заканчиваться лицензии и новые не выдаваться, если двери магазина выходят во двор многоквартирного дома, — сказал Шапкин.

По словам Шапкина, последние такие торговые точки в регионе могут прекратить работу к 2030 году. В дальнейшем дискуссия о многоквартирных домах отойдет на второй план, став лишь одним из условий для получения квоты.

Новая мера, запрещающая продажу алкоголя во дворах, официально начала действовать в Подмосковье с 1 сентября. При этом уже выданные лицензии остаются действительными до истечения установленного в них срока.

Ранее доцент Президентской академии в Петербурге Максим Черниговский рассказал, что часть российского алкогольного рынка переходит в теневой сегмент из-за резкого роста цен. По его словам, минимальная розничная цена легальной водки за 0,5 л составляет 349 рублей, в теневом секторе ее продают за 150 рублей.

Россия
алкоголь
запреты
магазины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен претендент на покупку «Росгосстраха» у ВТБ
Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.