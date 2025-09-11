В России предрекли новые алкогольные ограничения Глава НСЗПП: в России могут ввести квоты на алкогольные магазины

В России в ближайшие два года могут утвердить систему квотирования торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, сообщил «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. По его мнению, лимит будет определяться численностью населения, например, один магазин на тысячу человек.

Эксперт прокомментировал недавно введенный в Подмосковье запрет на торговлю алкоголем во дворах жилых домов. Шапкин охарактеризовал этот подход как наиболее мягкий вариант из всех обсуждаемых, поскольку действующие лицензии будут сохраняться до окончания своего срока.

Строго говоря, с 1 сентября никто никаких изменений не увидит. А дальше постепенно будут заканчиваться лицензии и новые не выдаваться, если двери магазина выходят во двор многоквартирного дома, — сказал Шапкин.

По словам Шапкина, последние такие торговые точки в регионе могут прекратить работу к 2030 году. В дальнейшем дискуссия о многоквартирных домах отойдет на второй план, став лишь одним из условий для получения квоты.

Новая мера, запрещающая продажу алкоголя во дворах, официально начала действовать в Подмосковье с 1 сентября. При этом уже выданные лицензии остаются действительными до истечения установленного в них срока.

Ранее доцент Президентской академии в Петербурге Максим Черниговский рассказал, что часть российского алкогольного рынка переходит в теневой сегмент из-за резкого роста цен. По его словам, минимальная розничная цена легальной водки за 0,5 л составляет 349 рублей, в теневом секторе ее продают за 150 рублей.