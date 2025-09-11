Названа новая проблема алкогольного рынка

Часть российского алкогольного рынка переходит в теневой сегмент из-за резкого роста цен, заявил доцент Президентской академии в Петербурге Максим Черниговский. По его словам, которые передает «Постньюс», минимальная розничная цена легальной водки за 0,5 л составляет 349 рублей, а подделку продают за 150 рублей.

Черниговский отметил, что такая тенденция влияет на увеличение самогоноварения, рост нелегальных онлайн-продаж, а также расширение рынка по подделыванию акцизных марок. На этом фоне, по его словам, в ряде регионов участились случаи изъятия поддельного алкоголя.

Ранее сообщалось, что российские потребители столкнулись с заметным ростом цен на алкогольную продукцию. С января прошлого года водка подорожала на 11%, вино — на 4%. Общий уровень цен на спиртные напитки прибавил 5%. Среди основных причин подорожания называют изменения в акцизной политике, рост производственных издержек и общую инфляцию.