28 декабря 2025 в 11:40

В России подсчитали среднюю цену детского новогоднего подарка

РИА Новости: детский шоколадный подарок на Новый год в среднем стоит 450 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средняя стоимость подарка для детей на Новый год в России достигла 450 рублей, обратил внимание эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о шоколадном угощении весом 550 граммов. В такой набор входят 150 граммов конфет и зефира, 100 граммов шоколада и конфет в глазури и 50 граммов карамели.

По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей, — сказал Тренин.

Он добавил, что за последний год стоимость новогоднего подарка для детей выросла на 14,7%. Эксперт связал это со скачком биржевых котировок на какао-бобы в 2024 году и в первой половине 2025 года.

Ранее юрист Артем Платонов предупредил, что шум в новогоднюю ночь может обернуться административным штрафом от 500 рублей до 5 тыс. рублей, если не знать региональных особенностей. По его словам, режим тишины устанавливается законами каждого отдельного субъекта России, поэтому формируется некое «лоскутное одеяло» правил встречи Нового года.

