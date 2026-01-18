Крещенский пост: свекольный салат с секретным ингредиентом за 15 минут

Крещенский сочельник 18 января — строгий постный день, когда верующие воздерживаются от скоромной пищи до первой звезды. Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник выручают занятых хозяек, а салат из запеченной свеклы с черносливом и кедровыми орехами станет изюминкой постного стола.

Свеклу (средняя — 3 шт.) запеките в фольге при 200 градусах 40 минут, остудите и накрошите кубиками. Чернослив (вяленый, с удаленной косточкой — 100 г) замочите в теплой водичке на 10–15 минут, нарубите соломкой. Кедровые орехи (40 г) подсушите немного на сухой сковородке до золотистости. Смешайте вместе: свеклу, сухофрукт, орешки, добавьте продавленный чеснок (2 зубчика). Заправьте маслом грецкого ореха (2 ст. л.) и лимонным кислым соком (1 ст. л.), не забудьте посолить и поперчить.

Именно масло грецкого ореха делает этот рецепт уникальным — оно придает угощению благородную терпкость и усиливает сладость чернослива. Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник не обязательно должны быть пресными: этот салат докажет, что постная кухня может быть изысканной и запоминающейся.

