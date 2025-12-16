Новый год-2026
Хрустящая картошка фри в духовке — все главные секреты: такая улетает наравне со всеми деликатесами

Домашняя картошка фри в духовке может быть не хуже ресторанной — золотистой снаружи и мягкой внутри. Весь секрет в правильной подготовке картофеля, температуре и одном простом приёме, который делает корочку по-настоящему хрустящей. Минимум масла, никакой жарки и максимум вкуса — идеальный гарнир или самостоятельная закуска.

Ингредиенты на 3–4 порции: картофель – 700 г, кукурузный крахмал – 1 ст. л., оливковое или растительное масло – 2 ст. л., паприка – 1 ч. л., сушёный чеснок – ½ ч. л., соль – по вкусу, чёрный перец – по желанию.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте брусочками одинакового размера. Замочите его в холодной воде на 30 минут — это смоет лишний крахмал и сделает картошку хрустящей. Затем тщательно обсушите бумажными полотенцами. Переложите картофель в миску, добавьте крахмал, масло, специи и соль, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 220°C духовке 25–30 минут, один раз перевернув, до румяной хрустящей корочки. Подавайте сразу, горячей.

Ранее мы делились рецептом, с которым никто не скажет — фу, свекла! А все дело в заправке. Готовим чудесный салат с массой пользы.

