16 декабря 2025 в 13:15

Никто не скажет — фу, свекла! А все дело в заправке. Готовим чудесный салат с массой пользы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Никто не скажет — фу, свекла! А все дело в заправке. Готовим чудесный салат с массой пользы. Лёгкий, яркий и очень ароматный салат, где сладость варёной свеклы идеально сочетается с пикантной рукколой, солёной фетой и хрустящими грецкими орехами. Особая изюминка — заправка с лимонным и апельсиновым соком, чесноком, оливковым маслом, соевым соусом и зернистой горчицей, которая объединяет все вкусы в гармоничное и освежающее блюдо. Идеально подойдёт для праздничного фуршета или лёгкого ужина.

Ингредиенты на 2–3 порции: руккола – 100 г, варёная свекла – 2 средние штуки (около 250 г), сыр фета – 100 г, грецкие орехи – 50 г, лимонный сок – 1 ст. л., апельсиновый сок – 2 ст. л., чеснок – 1 зубчик, оливковое масло – 2 ст. л., соевый соус – 1 ч. л., зернистая горчица – 1 ч. л., соль, перец – по вкусу.

Приготовление: варёную свеклу очистите и нарежьте кубиками или дольками. Фету нарежьте небольшими кубиками, грецкие орехи слегка обжарьте и крупно порубите. Рукколу вымойте и обсушите. В миске смешайте лимонный и апельсиновый сок, оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, зернистую горчицу, соль и перец — получится ароматная заправка. В салатнике аккуратно соедините рукколу, свеклу, фету и орехи, полейте заправкой и перемешайте непосредственно перед подачей.

Ранее мы делились рецептом закуски из крабовых палочек и творога. Закусочные трубочки из лаваша.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
