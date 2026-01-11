«Мы бойцы»: Мадуро передал привет из нью-йоркских застенков Мадуро сделал заявление из тюремной камеры в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые вышел на связь из тюремной камеры в США, пишет Le Monde. В обращении, адресованном родственникам, он сообщил, что у него и его супруги Силии Флорес все хорошо.

У нас все хорошо. Мы бойцы, — сообщил венесуэльский лидер.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли помилует и освободит президента Венесуэлы. Эксперт отметил, что судебный процесс над Мадуро будет громким. При этом он не исключил и вынесение оправдательного приговора.

До этого посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что жена венесуэльского лидера сама приняла решение последовать за супругом. Он считает, что женщина совершила подвиг, поскольку не стала оставлять мужа в беде.

Также появилась информация, что в конце декабря 2025 года Ватикан предпринял экстренную попытку организовать мирный уход Мадуро с поста президента Венесуэлы. Якобы кардинал Пьетро Паролин вызвал американского посла, чтобы обсудить возможность предоставления Мадуро политического убежища в России.