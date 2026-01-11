Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 15:53

Захарова потребовала беспристрастного расследования атак ВСУ на Россию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия ожидает от международных структур беспристрастной оценки террористических атак ВСУ на мирное население России, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, с помощью актов терроризма Киев вымещает злобу из-за неудач на фронте.

Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний,подчеркнула Захарова.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

Также появилась информация о смерти жительницы Воронежа, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, врачи успели сделать операцию, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Мария Захарова
Украина
атаки
Россия
