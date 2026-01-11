«Англичане не простят»: политолог о последствиях захвата Гренландии для США

Великобритания и Евросоюз могут устроить торговую блокаду США в случае реализации плана главы государства Дональда Трампа по захвату Гренландии, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он добавил, что в ответ США, скорее всего, увеличат пошлины на европейские товары.

Что касается попыток Трампа посягнуть на территориальную целостность другой страны и на саму Гренландию, понятно, что США нужны редкоземельные металлы. Однако в первую очередь это связано не с экономическим сотрудничеством, а скорее напоминает рейдерский захват. Здесь будет прямой конфликт Евросоюза, в частности Великобритании, с США. Сейчас Трамп активно вмешивается со своими правилами в чужие дела. Англичане это не простят и начнут науськивать Евросоюз на полномасштабную экономическую и торговую блокаду США. В свою очередь, США будут увеличивать пошлины на европейские товары и продукцию. В 2026 году мы можем увидеть конфликт внутри коллективного Запада, ― объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что Организация Объединенных Наций тоже может попытаться использовать свои рычаги влияния на Трампа, но на практике это вряд ли будет иметь серьезные последствия. Собеседник подчеркнул, что лидер США действует очень смело, но конфликт с Британией и Европой в этом случае неизбежен, потому что Гренландия никогда не входила в американские экономические интересы, а была зоной влияния англичан.

Трамп рискует, но существует и международное право, о котором недавно вспомнили на уровне ООН после инцидента в Венесуэле. Ранее они молчали по поводу Ирака, Ливии и Югославии, а теперь вдруг осуждают действия американцев в отношении Венесуэлы. И тут Трамп вновь выдает информационный перл в отношении Гренландии. Рычаги влияния ООН могут здесь также присутствовать, но в целом кажется, что Совет Безопасности будет собираться именно по инициативе Британии и Франции. Трамп понимает, что с точки зрения криков и давления ООН она выносит результативные формы осуждения. А с точки зрения практики это не стоит ничего, ―высказался Самонкин.

Ранее газета The Mail on Sunday сообщила, что Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. В материале говорится, что команда политика воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поэтому хочет действовать по горячим следам.