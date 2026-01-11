Волочкова показала, чем занимается с молодым танцором на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Telegram-канале фотографиями с отдыха на Мальдивах — она отправилась на курорт вместе с 27-летним танцором Марчелом Абаби. Знаменитость побывала на романтическом ужине и посетила вместе со спутником спа.

Также пара подарила соотечественникам на отдыхе совместный танец у бассейна. Отмечается, что танцор участвует в авторском шоу Волочковой. Они несколько лет выступают вместе на большой сцене. Абаби посещает Мальдивы вместе с Волочковой второй год подряд.

Ранее Волочкова продолжила любимую фанатами традицию, опубликовав фотографию пляжного шпагата во время отдыха на Мальдивах. Пользователи Сети с иронией отметили, что это первый шпагат знаменитости в наступившем 2026 году.

До этого балерина рассказала, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде артисток балета. Знаменитость призналась, что очень любит зимние праздники. Она отметила, что отдает предпочтение искусственным елям, поскольку это наиболее экологичный вариант.

Также танцовщица заявила, что не будет прибегать к косметологическим процедурам, чтобы скрыть старение. Знаменитость поддержала аналогичную позицию актрисы Памелы Андерсон. По признанию Волочковой, она хочет сохранить свою естественную красоту.