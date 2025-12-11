Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин Волочкова заявила, что не будет прибегать к косметологическим процедурам

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что не будет прибегать к косметологическим процедурам, чтобы скрыть старение. Знаменитость поддержала аналогичную позицию актрисы Памелы Андерсон. По признанию Волочковой, она хочет сохранить свою естественную красоту.

Вспомним моего наставника Майю Плисецкую! У нее даже в зрелом возрасте были подтянутая фигура и лицо, а небольшие морщинки придавали ей только шарма. Я прекрасно понимаю Памелу Андерсон. Она хочет быть красивой, но натуральной. И я ее в этом стремлении понимаю. Я тоже буду стареть естественно, — высказалась Волочкова.

Знаменитость отметила, что она не понимает тренд на уколы красоты среди молодежи. По словам балерины, подобные манипуляции не могут пройти бесследно для здоровья.

Ранее Волочкова опровергла слухи о разводе своей дочери Ариадны. Артистка заявила, что все это фейк. Волочкова не понимает, откуда представители СМИ берут информацию о личной жизни публичных людей.