11 декабря 2025 в 15:41

«Мама, я в шоке»: Волочкова ответила на слухи о разводе дочери

Балерина Анастасия Волочкова опровергла развод дочери

Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru опровергла слухи о разводе своей дочери Ариадны. Артистка заявила, что все это фейк. Волочкова не понимает, откуда представители СМИ берут информацию о личной жизни публичных людей, и считает, что все информационные поводы созданы лишь для того, чтобы пиариться на ее имени.

Мне с утра разрывают телефон, отвлекают меня от моих репетиций, у меня 17-го выступление через 5 дней. Это все фейк. Вы поймите, что если бы что-то было у Ариадны не так, или они расстались с Никитой, то я бы первая узнала об этом как мама. Откуда представители СМИ узнают о личной жизни людей? Они что, там свечку держали или были рядом. Мне Ариадна прислала голосовое сообщение, говорит «мама я в шоке, потому что у нас все в порядке с Никитой», — рассказала Волочкова.

Балерина добавила, что ее дочь сейчас живет в Санкт-Петербурге и снимает квартиру в центре города с мужем. Пара часто навещает мать Волочковой. Также артистка отметила, что не так давно произошло трагическое событие — умер Геннадий родной брат матери Волочковой.

Ариша приходила к бабушке, навестила ее, чтобы поддержать. Они все вместе мне звонили. Сейчас на данный момент Ариадна находится у моей мамы. Убедила меня Ариша в переписке, что все у них в порядке. Сейчас меня обвиняют в СМИ, что моя дочь рассталась с мужем из-за меня. Если бы даже она и рассталась с ним, причем тут ее мама. Это был бы их выбор. Я благословила этот союз с самого начала, — добавила Волочкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ариадна Волочкова разводиться с мужем Никитой Григоряном. Некоторые представители прессы писали, что балерина была против союза дочери, поэтому «накаркала».

До этого балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что не пойдет на спектакль «Щелкунчик» по столь высоким ценам, и осудила администрацию Большого театра за повышение цен на билеты. По ее словам, подобные цены сопоставимы со стоимостью отдыха на Мальдивах.

