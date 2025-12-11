«Мама, я в шоке»: Волочкова ответила на слухи о разводе дочери

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru опровергла слухи о разводе своей дочери Ариадны. Артистка заявила, что все это фейк. Волочкова не понимает, откуда представители СМИ берут информацию о личной жизни публичных людей, и считает, что все информационные поводы созданы лишь для того, чтобы пиариться на ее имени.

Мне с утра разрывают телефон, отвлекают меня от моих репетиций, у меня 17-го выступление через 5 дней. Это все фейк. Вы поймите, что если бы что-то было у Ариадны не так, или они расстались с Никитой, то я бы первая узнала об этом как мама. Откуда представители СМИ узнают о личной жизни людей? Они что, там свечку держали или были рядом. Мне Ариадна прислала голосовое сообщение, говорит «мама я в шоке, потому что у нас все в порядке с Никитой», — рассказала Волочкова.

Балерина добавила, что ее дочь сейчас живет в Санкт-Петербурге и снимает квартиру в центре города с мужем. Пара часто навещает мать Волочковой. Также артистка отметила, что не так давно произошло трагическое событие — умер Геннадий родной брат матери Волочковой.

Ариша приходила к бабушке, навестила ее, чтобы поддержать. Они все вместе мне звонили. Сейчас на данный момент Ариадна находится у моей мамы. Убедила меня Ариша в переписке, что все у них в порядке. Сейчас меня обвиняют в СМИ, что моя дочь рассталась с мужем из-за меня. Если бы даже она и рассталась с ним, причем тут ее мама. Это был бы их выбор. Я благословила этот союз с самого начала, — добавила Волочкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ариадна Волочкова разводиться с мужем Никитой Григоряном. Некоторые представители прессы писали, что балерина была против союза дочери, поэтому «накаркала».

