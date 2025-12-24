Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу

Балерина Анастасия Волочкова вернулась в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» и ответила на обвинения в алкоголизме. Что она сказала об этом, зачем она пришла в рехаб-шоу?

Что Волочкова сказала об алкоголизме

«Звезды под капельницей» выходит на канале «Пятница!». По сюжету участники шоу, звезды шоу-бизнеса, проходят лечение от алкогольной или наркотической зависимостей в реабилитационном центре. Волочкова вернулась на проект и заявила, что ее не волнует чужое мнение и ей не стыдно за свое поведение. Также балерина вновь опровергла информацию о наличии у нее алкогольной зависимости.

«У нас полстраны бухают самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик», — пожаловалась артистка.

В ноябре Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей», объяснив решение обидой на одного из участников. По словам балерины, изначально «все было красиво» — создатели проекта устроили для участников вечеринку, где их «поили и кормили».

«Было весело и ничего зазорного там не происходило. Но на следующее утро треш-блогер Саша (Александр Габар. — NEWS.ru) разбросал мои белые розы и наступил мне на больное», — рассказала артистка, подчеркнув, что она очень трепетно относится к подаренным цветам.

Волочкова добавила, что после этого поняла, что ей «с этими ребятами не по пути и не по пути быть в этом проекте».

У ведущего шоу психиатра-нарколога Василия Шурова другое мнение по поводу того, почему Волочкова ушла из проекта.

«В конце первой серии я рассказываю участникам об их зависимости, приблизительно указываю, на какой стадии они находятся, исходя из симптомов, которые они описали. Люди принимают решение, что зависимость есть, и мы идем добровольно с ней работать. У Анастасии, к сожалению, такой случай, что для нее тяжело сделать первый шаг, чтобы она признала зависимость. У нее же такая аннотация: вы все там валяетесь под забором, а у меня игристое, клубничка, я — звезда, мне Ковент-Гарден аплодировал, а вы кто?» — прокомментировал Шуров NEWS.ru.

Анастасия Волочкова не подтвердила наличие у нее алкогольной зависимости.

Зачем на самом деле Волочкова пришла в рехаб-шоу

По словам продюсера Сергея Дворцова, Волочкова получила не менее пяти млн рублей за участие в «Звездах под капельницей».

«Так как передача стала олицетворением алкашей и черным стебом, можно догадаться, что она пошла туда за крупную сумму», — подчеркнул Дворцов.

Продюсер предположил, что в итоге гонорар все же не устроил артистку, поскольку она покинула проект со скандалом.

Сама танцовщица подтвердила, что ей «много заплатили». Конкретную сумму Волочкова не назвала, но отметила, что такие гонорары «другим и не снились».

Употребление алкоголя вредит здоровью.

