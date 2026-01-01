Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 00:05

Приметы 1 января — Илья Муромец и первый день года: как привлечь деньги?

Что можно делать 1 января по приметам?
1 января — начало нового года! А в православном календаре это день памяти преподобного Ильи Муромца, прообраза знаменитого былинного богатыря, и мученика Вонифатия. В народе говорили: «Как год начнешь, так его и проживешь». Святому Вонифатию молились об избавлении от пьянства, что было особенно актуально после праздничной ночи, а Илье Муромцу — о даровании силы и здоровья.

Приметы о погоде на 1 января, день Ильи Муромца

В первый день года, верили наши предки, можно было угадать погоду на все лето. А еще прикинуть, какой будет урожай.

  • Звездная ночь на 1 января — к богатому урожаю ягод, гороха и чечевицы.

  • Если утром тепло (оттепель) — жди хорошего урожая ржи.

  • Сильный ветер в этот день обещал, что в лесу будет много орехов.

  • Деревья покрыты густым инеем — год будет урожайным для хлеба, а погода — ясной.

  • Если снег падает мелкими хлопьями — к урожаю хлеба, если день ясный и холодный — урожай будет скудным.

  • Какая погода 1 января, такая будет и 1 июня.

Приметы о зверях и птицах на 1 января

  • Снегири поют звонко — к снегопаду и пасмурным дням.

  • Вороны раскаркались и кружат целой стаей — к морозу.

  • Если собака первым делом подбежала к человеку и виляет хвостом — год будет удачным.

  • Если кот настойчиво просится в дом с улицы — чувствует похолодание.

Приметы 1 января Приметы 1 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдыхаем и переодеваемся! Что можно и нужно делать 1 января

  • Отдыхать. Это один из немногих дней, когда лень поощрялась. Считалось, что тяжелая работа в первый день года обречет человека на тяжкий труд без отдыха весь год.

  • Менять наряды. Чтобы год был богатым и разнообразным, торговцы и зажиточные люди старались несколько раз за день сменить одежду.

  • Торговцам — делать скидку. Первому покупателю в новом году нужно обязательно сделать скидку (пусть даже символическую) — тогда торговля весь год будет бойкой.

  • Молиться. Святому Вонифатию молились об исцелении от винной зависимости и за здоровье тех, кто злоупотребляет алкоголем. Илье Муромцу — за защиту родной земли и здоровье ног.

  • Слушать звуки. Если первым утром услышишь лай собаки — к новым друзьям или знакомствам, если голос птицы — к хорошим новостям.

Что нельзя делать 1 января? Что нельзя делать 1 января? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Никакой работы! Что нельзя делать 1 января

  • Заниматься тяжелой и грязной работой. Нельзя стирать, мыть полы и убираться. Говорили: «Смоешь счастье» или «Весь год в грязи и трудах проведешь».

  • Выносить мусор. Категорический запрет. Вместе с мусором в первый день года можно вынести из дома благополучие.

  • Ругаться и кричать. Ссоры 1 января притягивают конфликты на весь год в семью.

  • Отдавать долги. В отличие от 31 декабря, 1 января отдавать долги нельзя — иначе весь год будешь расплачиваться.

  • Выбрасывать еду с новогоднего стола. Это считалось большим грехом и приметой к бедности. Остатки еды лучше отдать животным или птицам.

  • Пить слишком много. Несмотря на праздник, день памяти святого Вонифатия призывал к умеренности, чтобы не пропить удачу.

