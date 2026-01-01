Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 января 2026 года

Какой сегодня день? 1 января не только едят салаты и смотрят телевизор, но еще и читают пушкинскую «Пиковую даму», узнают, что происходило над пропастью во ржи в истории писателя Джерома Дэвида Сэлинджера и дарят друг другу яблоки.

Памятные даты и исторические события 1 января

Мы встречаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Это главный семейный праздник года, официальный выходной. Его традиционно отмечают дома за праздничным столом в кругу самых близких, но молодежь часто выбирает вечеринки в клубах.

Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — символа неукротимой силы, стремительного движения и ярких перемен. Такой редкий союз стихии и животного (происходящий раз в 60 лет) воспринимается как уникальный шанс для смелых начинаний и кардинального обновления жизни. Это время, чтобы оседлать волну энергии и направить ее на воплощение планов!

Знаете, с чего начинается год у всей планеты? С Дня мира. Эта традиция выросла из католического обычая молиться о согласии. В 1967 году папа римский Павел VI сказал: «Давайте 1 января станем думать о мире». И мир подхватил эту идею! Уже через два года ООН официально объявила первый день января Международным днем мира. Так что, загадывая желание под бой курантов, можно добавить в список и одно общее — чтобы год прошел под знаком доброты и понимания между людьми.

Верующие в этот день молятся о прекращении войн и даровании мира, а мировое сообщество в целом призывает к отказу от насилия и диалогу между народами. Этот день символически начинает новый год с общей надежды на более спокойное и безопасное будущее для всего человечества.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Безусловно, Новый год — это повод от души повеселиться. Однако иногда мы не рассчитываем свои силы, и бурное празднование может обернуться на утро неприятными последствиями — классическим похмельем.

Неслучайно во многих странах 1 января отмечают неофициальный, но очень понятный праздник — Международный день похмелья. Это ироничное событие, посвященное восстановлению после новогодней ночи. Праздник сегодня стал народным ответом на излишества и напоминанием о том, что алкоголь пить нужно в умеренных дозах. Кстати, NEWS.ru публиковал несколько действенных способов, как избавиться от похмелья.

Еще один необычный праздник сегодня — День дарения яблок. Он отмечается ежегодно в первый день нового года. В эту дату принято дарить друзьям и близким яблоки как символ пожелания крепкого здоровья в наступающем году. Традиция подкрепляется знаменитой английской поговоркой An apple a day keeps the doctor away («Яблоко в день — и доктор не нужен»), отражающей признанную пользу этого фрукта, богатого клетчаткой и витаминами. Но важно понимать, что это не магическое средство, а призыв к здоровому образу жизни!

Простой, но душевный жест дарения яблока имеет глубокие корни. Он восходит к дохристианским временам, когда яблоко считалось мощным символом знания, вечной молодости и благополучия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? В первый день нового, 2026 года Русская Православная Церковь вспоминает и чествует одного из самых почитаемых русских святых — преподобного Илию Муромца. Это не только легендарный былинный богатырь, защитник земли Русской, но и реальный исторический персонаж.

Именины и дни ангела сегодня

Именины сегодня празднуют обладатели как распространенных имен, таких как Илья, Григорий, Тимофей и Трифон, так и более редких — Вонифатия, Полиевкта, Прова и Ариса. Для женщин именины в эту дату отмечают Аглаида (или Аглая) и Сусанна.

Этот день в истории: что произошло 1 января

Какой сегодня день? 1 января свой официальный день рождения празднует Церера — уникальное небесное тело, занимающее особое место в нашей Солнечной системе. Это самая близкая к Солнцу и самая маленькая из признанных карликовых планет.

Ее история началась в первый день XIX века: в первый день 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пьяцци обнаружил этот объект во время наблюдений. В честь древнеримской богини урожая и плодородия Цереры новая планета и получила свое имя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники отмечают 1 января помимо Нового года? Сегодня большая дата в мире российских телекоммуникаций! 57 лет назад в эфир Центрального телевидения СССР впервые вышла главная информационная программа страны — «Время». Ее основателем стал выдающийся журналист Юрий Летунов. Программа освещала ключевые события внутри страны и в мире, новости культуры, спорта и прогноз погоды, став основным источником информации для миллионов зрителей.

Сегодня «Время» — старейшая и одна из самых авторитетных информационных программ на российском телевидении, сохраняющая свой статус на протяжении десятилетий.

Кто умер и родился 1 января

В этот день 1752 года в Америке родилась Бетси Росс — швея, которая, как считается, создала первый государственный флаг США. Согласно известной легенде, в июне 1776 года Бетси Росс была приглашена на совещание с президентом Америки Джорджем Вашингтоном и другими влиятельными деятелями. Поводом для приглашения послужила ее репутация искусной швеи в Филадельфии, а также личные связи: один из членов комитета был ее покойному мужу дядей. Ей поручили сшить флаг, и она это сделала.

1 января 1919 года появился на свет культовый американский писатель, чье имя неразрывно связано с романом «Над пропастью во ржи». Речь о Джероме Дэвиде Сэлинджере. Хотя главными героями его произведений часто становятся дети и подростки, его творчество адресовано взрослым. Его проза при кажущейся простоте поднимает глубокие философские вопросы о смысле жизни, одиночестве и неприятии компромиссов.

84-й день рождения сегодня отмечает Сергей Шакуров — выдающийся советский и российский актер. Его мощное амплуа и харизма сделали его одним из самых узнаваемых артистов. Зрителям он запомнился по знаковым ролям в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», пронзительной драме «Сто дней после детства» и лирической комедии «Друг». Интересный факт: до прихода в актерскую профессию Шакуров серьезно занимался спортом, став мастером спорта по акробатике.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наталья Голицына, скончавшаяся 1 января 1838 года, была знаменитой фрейлиной при четырех российских императорах. Она послужила одним из прототипов для старой графини в пушкинской «Пиковой даме», как и ее современница Наталья Загряжская. Обе дамы, воспитанные при дворе Екатерины II, славились блестящим образованием, независимым нравом и сложным характером, а их долгие жизни были окружены множеством легенд.

1 января 1931 года ушел из жизни голландский микробиолог и ботаник Мартин Бейеринк. Он вошел в историю науки как один из основоположников вирусологии, разделив это почетное звание с русским ученым Дмитрием Ивановским. В 1970 году вклад Бейеринка был отмечен на космическом уровне — его именем назвали кратер на обратной стороне Луны.

В этот день 1980 года умер Степан Щипачев, советский поэт, прозаик и педагог. Он начал литературный путь еще в 1919 году и за свою жизнь выпустил больше 120 сборников. В его творчестве находилось место и нежной лирике о любви, и природе, и проникновенной гражданской поэзии. Особую популярность читателям подарили его книги «Лирика» 1939 года и сборник «Строки любви», вышедший уже после войны, в 1945 году.