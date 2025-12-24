С кленовым сиропом и фисташками: рецепт домашнего песочного печенья

Готовим домашнее песочное печенье «Монетки» с сюрпризом внутри! Оригинальный рецепт с покупным тестом — на NEWS.ru.

Берем упаковку готового песочного теста (около 500 г), раскатываем в пласт толщиной 4–5 мм. С помощью стакана или формочки вырезаем кружочки.

Для волшебной прослойки смешиваем 100 г измельченных фисташек (можно слегка обжарить для аромата) с 3 столовыми ложками густого кленового сиропа. На половину песочных кружочков наносим по чайной ложке этой липкой ароматной смеси.

Накрываем второй половинкой кружочков, края аккуратно защипываем вилкой, создавая рифленый край, как у настоящей монетки. Сверху каждое песочное печенье смазываем взбитым желтком, делаем небольшой надрез ножом и посыпаем щепоткой крупной морской соли — это подчеркнет сладость! Выпекаем домашнее песочное печенье 15–18 минут при 180 градусах до нежного румянца.

