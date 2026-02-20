Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:30

Пеку, пеку и не могу остановиться. Печенье «Лучики» на майонезе — нежное, воздушное, с лёгкой кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
Пеку, пеку и не могу остановиться. Творожное печенье «Лучики» на майонезе — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое исчезает со стола быстрее, чем заваривается чай. Его необычность в том, что майонез придает тесту идеальную рассыпчатость, а творог — нежность и лёгкую, едва уловимую кислинку. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные «лучики» с хрустящей сахарной корочкой, которые буквально тают во рту. Они настолько нежные, что невозможно остановиться, пока не съешь последний. Простые продукты творят настоящую магию, и это печенье — лучшее доказательство.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 2 ст. ложки майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара, 300 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин и щепотка соли. Творог разомните с мягким маслом, добавьте майонез, яйцо, сахар, соль и ванилин, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу, замешивая мягкое тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте на ромбики или полоски, формируя «лучики». Выложите на противень и выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
