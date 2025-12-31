Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 23:40

Названо число БПЛА, сбитых над Россией незадолго до полуночи

МО РФ: силы ПВО за день уничтожили 53 украинских беспилотника

Военнослужащий ВСУ
ПВО России перехватила и уничтожила 53 украинских БПЛА с 08:00 мск до 23:00 мск над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Там уточнили, что 40 из них — над территорией Брянской области.

Пять БПЛА — над территорией Воронежской области, по два — над территориями Белгородской и Орловской областей, по одному — над территориями Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областей, — указано в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над регионом был уничтожен 21 беспилотник. Дроны нейтрализованы в семи районах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Истре и Чехове. Обломки одного дрона упали в деревне Пагубино, ранив мужчину 57 лет в спину и руку. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

До этого два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар. По данным местного оперштаба, раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате удара украинских военных была повреждена контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

