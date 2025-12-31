Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 21:56

Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников

Как убрать отеки с лица Как убрать отеки с лица Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новогодние праздники традиционно нарушают привычный ритм жизни: поздний отход ко сну, обильные застолья и отказ от регулярного ухода за собой оставляют след на коже лица. Отеки, тусклость и серость напоминают, что красота требует дисциплины и постоянной заботы. И может возникнуть вопрос: как быстро привести в порядок лицо? Это значит, пора возвращаться к уходу за собой, и сделать это можно быстро и эффективно.

Как убрать отеки с лица

Первый шаг — контрастное умывание теплой и прохладной водой, которое стимулирует кровообращение и помогает вывести лишнюю жидкость из тканей. Следующий метод — протирание кубиками льда из травяных отваров ромашки или василька, что мгновенно тонизирует кожу и снимает припухлости. Легкий лимфодренажный массаж от центра лица к периферии ускоряет отток жидкости и разглаживает кожу. Завершите утренний ритуал холодным компрессом на 10–15 минут или чайными пакетиками с зеленым чаем, содержащим танин, который сужает сосуды.

Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возвращаем здоровый цвет лица

Чтобы быстро привести в порядок лицо и вернуть ему свежесть, начните с восстановления водного баланса: пейте больше чистой воды и используйте кремы с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами. Для борьбы с серостью кожи включите в уход сыворотки с витамином С, экстрактом руколы и коэнзимом Q10, которые возвращают сияние и здоровый вид. Питательные масла ши, арганы и миндаля помогают коже удерживать влагу и восстанавливают барьерные функции. Не забывайте про легкие отшелушивающие средства, которые обновляют верхний слой эпидермиса и улучшают цвет лица.

Когда вы знаете, как быстро привести в порядок лицо, возвращение к привычному уходу становится простой задачей. Регулярность и правильно подобранные средства помогут сохранить молодость и красоту кожи надолго.

