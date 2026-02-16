Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 06:48

Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта

Невролог Жарова: потеря равновесия и изменения в лице могут указывать на инсульт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Симптомы инсульта не всегда проявляются ярко, предупредила в разговоре с Lenta.ru врач-невролог «Поликлиника.ру» Наталья Жарова. По ее словам, иногда на сосудистую катастрофу указывают странные ощущения в лице, онемение пальцев или внезапная потеря координации.

Стоит насторожиться, если впервые в жизни возникла сильная головная боль или если привычная, знакомая годами боль вдруг изменила свой характер. Онемение даже не всей руки, в том числе «ватность» в пальцах или странное ощущение в щеке, которое списывают на неудачный сон, тоже может быть признаком инсульта, — указала специалист.

Также опасным симптомом является внезапное двоение в глазах, резкое ухудшение слуха или потеря равновесия. Особенно коварны случаи, когда человек внешне бодр, но перестает узнавать близких или не понимает речь. Мозг блокирует критику, и убедить такого человека обратиться к врачу крайне сложно. Но важно вовремя распознать эти сигналы и вызвать скорую.

Ранее врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог, автор книг Валерий Новоселов посоветовал для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит обратить внимание на антиатерогенную направленность питания (рацион, направленный на коррекцию нарушений липидного спектра крови). Он напомнил, что причиной инсультов и инфарктов в основном становится атеросклероз и его последствие — атеротромбоз.

инсульты
симптомы
лицо
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар
Бегство «элиты» ВСУ, подвиг оператора БПЛА: новости СВО к утру 16 февраля
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей
Жители Ярославской области остались без отопления в морозы
Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме
В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов
Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля
«Если Европа — это только нацизм»: Запад уличили в полном изменении Украины
«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ
Стало известно об отправке делегации Госдумы в США
Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список
Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов
Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом
Сборная Канады разгромила заменившую Россию на Олимпиаде команду
Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март
Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей
Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире
Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.