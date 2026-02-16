Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта Невролог Жарова: потеря равновесия и изменения в лице могут указывать на инсульт

Симптомы инсульта не всегда проявляются ярко, предупредила в разговоре с Lenta.ru врач-невролог «Поликлиника.ру» Наталья Жарова. По ее словам, иногда на сосудистую катастрофу указывают странные ощущения в лице, онемение пальцев или внезапная потеря координации.

Стоит насторожиться, если впервые в жизни возникла сильная головная боль или если привычная, знакомая годами боль вдруг изменила свой характер. Онемение даже не всей руки, в том числе «ватность» в пальцах или странное ощущение в щеке, которое списывают на неудачный сон, тоже может быть признаком инсульта, — указала специалист.

Также опасным симптомом является внезапное двоение в глазах, резкое ухудшение слуха или потеря равновесия. Особенно коварны случаи, когда человек внешне бодр, но перестает узнавать близких или не понимает речь. Мозг блокирует критику, и убедить такого человека обратиться к врачу крайне сложно. Но важно вовремя распознать эти сигналы и вызвать скорую.

Ранее врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог, автор книг Валерий Новоселов посоветовал для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит обратить внимание на антиатерогенную направленность питания (рацион, направленный на коррекцию нарушений липидного спектра крови). Он напомнил, что причиной инсультов и инфарктов в основном становится атеросклероз и его последствие — атеротромбоз.