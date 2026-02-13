Врач раскрыл, какая еда помогает в профилактике двух опасных состояний

Врач раскрыл, какая еда помогает в профилактике двух опасных состояний Врач Новоселов: средиземноморский тип питания помогает в профилактике ССЗ

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит обратить внимание на антиатерогенную направленность питания (рацион, направленный на коррекцию нарушений липидного спектра крови. — NEWS.ru), посоветовал в беседе с NEWS.ru врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог, автор книг Валерий Новоселов. Он напомнил, что причиной инсультов и инфарктов в основном становится атеросклероз и его последствие — атеротромбоз.

В этом случае в наибольшей степени подходит средиземноморская диета. Это не столько диета, сколько рекомендации по питанию. Она должна включать овощи, фрукты, рыбу и злаковые. В соответствии с негласным консенсусом ученых и врачей, это лучшая антиатерогенная диета, — отметил Новоселов.

Он добавил, что еда, помимо сбалансированности и умеренности, обязательно должна быть вкусной и приносить человеку радость.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила NEWS.ru, что женщинам не следует перенимать чужие схемы, направленные на снижение веса. По ее словам, для эффективного похудения в программах необходимо учитывать уникальные характеристики каждого человека.