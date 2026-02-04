Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 07:05

Названа неочевидная ошибка женщин при похудении

Глава НФС Силина призвала женщин не копировать чужие программы похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Женщинам не следует перенимать чужие схемы, направленные на снижение веса, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, для эффективного похудения в программах необходимо учитывать уникальные характеристики каждого человека.

Современная ошибка женщин при похудении — ориентация на образы фитнес-блогеров и попытка копировать чужие программы. Они прибегают к этому без учета собственных исходных данных: уровня физической подготовленности, особенностей состояния здоровья и в целом других важных аспектов, связанных с индивидуальным общим состоянием. Женское тело меняется не линейно: внешний вид колеблется в зависимости от фазы цикла, уровня стресса и сна. В итоге даже при реальном прогрессе, который обычно становится заметен через 8–12 недель регулярных тренировок, возникает ощущение, что «ничего не работает», — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что более продуктивным подходом является привлечение профессиональной помощи. По словам специалиста, персональный тренер в фитнес-центре сможет организовать процесс тренировок и разработать индивидуальную программу.

Ранее кандидат медицинских наук, психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук заявила, что строгие ограничения в питании могут привести к увеличению массы тела в будущем. По ее словам, снижение веса возможно и без применения жестких диет.

женщины
похудение
советы
диеты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, грозит ли обилие снега садовым культурам
Кучеров стал героем игры «Тампы» против «Баффало»
Женщину публично высекли 140 раз за внебрачный секс и употребление алкоголя
Пять пассажирских поездов задержались из-за инцидента в Мордовии
Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS
Саботаж переговоров и ВСУ у границы с Россией: новости СВО к утру 4 февраля
Названы стройматериалы, которые часто подделывают
Группа из 10 россиян незаконно обналичила свыше 3 млрд рублей
Психолог ответил, как адаптироваться в новом рабочем коллективе
Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА
Стали известны новые требования Ирана по переговорам с США
Крупный российский банк прекратит валютные операции в феврале
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика
В Госдуме дали инструкцию на случай, если человек назвал код мошеннику
Дачникам рассказали, стоит ли заниматься деревьями на участке в феврале
США направили в Нигерию группу военных
Известная российская спортсменка прошла через дисквалификацию
Стали известны подробности покупки Долиной зарубежной квартиры
В ЦБ раскрыли, что нужно для снижения инфляции до 4%
Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.