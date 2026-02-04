Названа неочевидная ошибка женщин при похудении

Женщинам не следует перенимать чужие схемы, направленные на снижение веса, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, для эффективного похудения в программах необходимо учитывать уникальные характеристики каждого человека.

Современная ошибка женщин при похудении — ориентация на образы фитнес-блогеров и попытка копировать чужие программы. Они прибегают к этому без учета собственных исходных данных: уровня физической подготовленности, особенностей состояния здоровья и в целом других важных аспектов, связанных с индивидуальным общим состоянием. Женское тело меняется не линейно: внешний вид колеблется в зависимости от фазы цикла, уровня стресса и сна. В итоге даже при реальном прогрессе, который обычно становится заметен через 8–12 недель регулярных тренировок, возникает ощущение, что «ничего не работает», — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что более продуктивным подходом является привлечение профессиональной помощи. По словам специалиста, персональный тренер в фитнес-центре сможет организовать процесс тренировок и разработать индивидуальную программу.

Ранее кандидат медицинских наук, психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук заявила, что строгие ограничения в питании могут привести к увеличению массы тела в будущем. По ее словам, снижение веса возможно и без применения жестких диет.