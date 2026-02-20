Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:06

Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в 26 лет

Модель Хейли Бибер рассказала о перенесенном в 2022 году микроинсульте

Хейли Бибер Хейли Бибер Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер в подкасте Therapuss сообщила, что в 2022 году столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По словам знаменитости, у нее случился микроинсульт, после которого она перенесла операцию на сердце. Врачи обнаружили у звезды врожденный дефект — отверстие между предсердиями. На тот момент ей было 26 лет.

После обнаружения врожденного порока сердца, мне провели операцию по его устранению. Но это заняло всего лишь день, — поделилась она.

По словам Хейли, этот случай заставил ее пересмотреть отношение к своему здоровью. Теперь она тщательнее следит за самочувствием и регулярно проходит обследования.

Ранее олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии. Спортсменка упала во время скоростного спуска, после чего ее вертолетом доставили в больницу. Там она перенесла операцию по стабилизации перелома левой ноги, сейчас Вонн находится под наблюдением медиков.

модели
знаменитости
Джастин Бибер
инсульты
операции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилась информация об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.