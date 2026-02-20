Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в 26 лет Модель Хейли Бибер рассказала о перенесенном в 2022 году микроинсульте

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер в подкасте Therapuss сообщила, что в 2022 году столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По словам знаменитости, у нее случился микроинсульт, после которого она перенесла операцию на сердце. Врачи обнаружили у звезды врожденный дефект — отверстие между предсердиями. На тот момент ей было 26 лет.

После обнаружения врожденного порока сердца, мне провели операцию по его устранению. Но это заняло всего лишь день, — поделилась она.

По словам Хейли, этот случай заставил ее пересмотреть отношение к своему здоровью. Теперь она тщательнее следит за самочувствием и регулярно проходит обследования.

