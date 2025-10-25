«Я всегда знала»: жена Бибера раскрыла сокровенную мечту

Супермодель и супруга певца Джастина Бибера Хейли призналась на подкасте In Your Dreams на YouTube, что мечтает завести второго ребенка. Сейчас пара воспитывает годовалого сына по имени Джек Блюз.

Я точно хочу больше одного ребенка. Я всегда знала, что буду мамой — с самого детства представляла себя с детьми. <…> Раньше я думала, что быть молодой мамой страшно. Но когда ребенок появляется, ты просто учишься всему день за днем, — призналась Бибер.

Модель честно призналась, что несмотря на вовлеченность в воспитание сына нередко прибегает к услугам няни. По словам Хейли, иначе у нее бы не вышло совмещать карьеру и материнство.

Ранее Бибер рассказала, что сожалеет о своем решении бросить школу ради модельной карьеры, несмотря на достигнутый впоследствии успех. Она назвала свой выбор ошибкой. Однако модель подтвердила, что такое решение привело ее на вершину модельного бизнеса.

До этого стало известно, что модель сохранит $1 млрд (79 млрд рублей) от продажи своего косметического бренда для Джека Блюза. Решение Хейли объяснила желанием ответственно распорядиться крупной суммой денег, с которой она «ранее не сталкивалась».