26 декабря 2025 в 11:54

Жену крымского депутата заподозрили в езде на BMW с откидными номерами

«Mash на волне» заподозрил жену депутата Смолянова в езде с откидными номерами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что жена депутата из Крыма Михаила Смолянова может пользоваться автомобилем BMW с откидными номерами. По информации канала, таким образом она якобы пытается избежать штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает канал, семья Смоляновых владеет группой компаний «Автодель», которая получает государственные контракты и нередко выступает единственным поставщиком. По информации канала, только в 2025 году компании группы поставили технику муниципальным унитарным предприятиям на сумму 43 млн рублей, включая дорожные машины, ломовозы и автогидроподъемники.

Ранее сообщалось, что супруга депутата думы Тольятти Александра Дорожкина родила ребенка в Республике Чили, она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

Позже Дорожкина вернулась в Россию и публично извинилась за свои высказывания. Женщина подчеркнула, что не хотела никого задеть своими словами. Жена депутата заверила, что была рада вернуться в Россию. При этом Telegram-канал Baza пишет, что в партии «Единая Россия» готовят рекомендации о выводе ее мужа из состава местного политсовета.

