Жена российского депутата родила в Чили ради паспорта

Как пишет 63.RU, жена депутата Тольяттинской городской думы Любовь Дорожкина родила ребенка в Республике Чили. Издание отмечает, что она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

Идея пришла спонтанно, но я всегда мечтала родить ребенка за границей. <...> Выбор остановился на Южной Америке, Чили. По законам страны, ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает чилийское гражданство. Это дает право на безвизовые поездки по миру. А еще там безопасно и экономика на высоком уровне, — передает слова женщины издание.

Портал также добавляет, что Дорожкина показала детали своего перелета до места назначения. Издание отмечает, что жена депутата путешествовала бизнес-классом, воспользовавшись подаренным мужем билетом, и наслаждалась премиальным сервисом во время поездки. Как пишет 63.RU, Дорожкина является супругой председателя комиссии по городскому хозяйству тольяттинской думы Александра Дорожкина, который был избран в местный парламент от партии «Единая Россия» по округу № 7.

