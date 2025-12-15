Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:57

Жена российского депутата родила в Чили ради паспорта

63.RU: жена депутата Думы Тольятти родила ребенка в Чили

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Как пишет 63.RU, жена депутата Тольяттинской городской думы Любовь Дорожкина родила ребенка в Республике Чили. Издание отмечает, что она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

Идея пришла спонтанно, но я всегда мечтала родить ребенка за границей. <...> Выбор остановился на Южной Америке, Чили. По законам страны, ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает чилийское гражданство. Это дает право на безвизовые поездки по миру. А еще там безопасно и экономика на высоком уровне, — передает слова женщины издание.

Портал также добавляет, что Дорожкина показала детали своего перелета до места назначения. Издание отмечает, что жена депутата путешествовала бизнес-классом, воспользовавшись подаренным мужем билетом, и наслаждалась премиальным сервисом во время поездки. Как пишет 63.RU, Дорожкина является супругой председателя комиссии по городскому хозяйству тольяттинской думы Александра Дорожкина, который был избран в местный парламент от партии «Единая Россия» по округу № 7.

Ранее депутаты Государственной думы от КПРФ предложили ввести обязательство для государственных органов закупать технику исключительно у отечественных производителей. По мнению авторов инициативы, подобная мера будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и создаст для российских компаний гарантированный рынок сбыта.

Чили
Тольятти
роды
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Минобороны отчиталось о победе над 10 дронами ВСУ
Российской сноубордистке разрешили выступить на Олимпиаде в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.