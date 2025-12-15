Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 19:08

«Позорно и цинично»: Милонов высказался о депутате, чья жена родила в Чили

Милонов посоветовал депутату Думы Тольятти Дорожкину переехать в Чили

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Решение жены депутата Тольяттинской городской думы Любови Дорожкиной рожать ребенка в Чили — «позорный и циничный» поступок, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий предложил Александру Дорожкину покинуть депутатский пост.

Рождение ребенка это, конечно, положительный момент — с этим я не могу не поздравить. Но есть нюанс. Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести, — высказал мнение Милонов.

Как отметил парламентарий, раз Дорожкин считает, что его ребенок получит больше возможностей с гражданством Чили, то ему следует переехать туда вместе со всей семьей. Милонов также обратил внимание, что такой поступок вызывает вопросы о происхождении средств семьи. Он усомнился в том, что потраченные Дорожкиным деньги «честно заработаны» и не имеют «связей с бюджетными контрактами».

Милонов подчеркнул, что России не нужны депутаты с таким отношением. Он также прокомментировал поведение супруги депутата.

Более тупого, циничного и бессовестного поведения представить невозможно. Такие ни депутаты, ни их жены точно не нужны, — заключил он.

Ранее портал 63.RU сообщил, что жена депутата Тольяттинской городской думы Любовь Дорожкина родила ребенка в Республике Чили. Издание отметило, что она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

Чили
роды
депутаты
Тольятти
Виталий Милонов
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курица больше не нужна: готовим свиные ребрышки в шоколадной глазури
Фильм с Киркоровым, победа над раком, сын: как живет актер Андрей Гайдулян
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.