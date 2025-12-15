«Позорно и цинично»: Милонов высказался о депутате, чья жена родила в Чили Милонов посоветовал депутату Думы Тольятти Дорожкину переехать в Чили

Решение жены депутата Тольяттинской городской думы Любови Дорожкиной рожать ребенка в Чили — «позорный и циничный» поступок, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий предложил Александру Дорожкину покинуть депутатский пост.

Рождение ребенка это, конечно, положительный момент — с этим я не могу не поздравить. Но есть нюанс. Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести, — высказал мнение Милонов.

Как отметил парламентарий, раз Дорожкин считает, что его ребенок получит больше возможностей с гражданством Чили, то ему следует переехать туда вместе со всей семьей. Милонов также обратил внимание, что такой поступок вызывает вопросы о происхождении средств семьи. Он усомнился в том, что потраченные Дорожкиным деньги «честно заработаны» и не имеют «связей с бюджетными контрактами».

Милонов подчеркнул, что России не нужны депутаты с таким отношением. Он также прокомментировал поведение супруги депутата.

Более тупого, циничного и бессовестного поведения представить невозможно. Такие ни депутаты, ни их жены точно не нужны, — заключил он.

Ранее портал 63.RU сообщил, что жена депутата Тольяттинской городской думы Любовь Дорожкина родила ребенка в Республике Чили. Издание отметило, что она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.