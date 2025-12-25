История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение Тольяттинского депутата сняли с поста главы комиссии после родов его жены в Чили

Тольяттинского депутата Александра Дорожкина сняли с поста после скандала, когда его жена рассказала в соцсетях, что вместе с мужем они решили родить ребенка в Чили ради «очень сильного паспорта», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на парламентария Валентину Семибратову. Народная избранница не стала называть причину такого решения.

В публикации говорится, что приверженца «родильного» туризма сняли с поста главы комиссии по городскому туризму. Канал отмечает, что до этого Дорожкин закрыл соцсети и сам вышел из «Единой России».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что решение жены Дорожкина рожать ребенка в Чили — «позорный и циничный» поступок. Он отметил, что раз парламентарий считает, что его ребенок получит больше возможностей с гражданством Чили, то ему следует переехать туда вместе со всей семьей.

До этого портал 63.RU сообщил, что жена депутата Тольяттинской городской думы Любовь Дорожкина родила ребенка в Республике Чили. Издание отметило, что она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру.