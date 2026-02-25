Названо имя нового директора Лувра

Кристоф Лерибо, руководящий в настоящее время Версальским дворцом, станет новым директором Лувра, сообщает AFP со ссылкой на источники. Планируется, что официально о его назначении объявят 25 февраля на заседании совета министров.

Лерибо — искусствовед и музейный куратор. Он специализируется на искусстве XVIII века. В его послужном списке — руководство парижскими музеями Пти-Пале и Орсе. В 2024 году он возглавил Версаль.

Перестановки в Лувре последовали за отставкой Лоранс де Кар. Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил ее снятие с должности 24 февраля. Де Кар покинула пост на фоне ряда скандалов, самым громким из которых стало ограбление музея в октябре 2025 года.

Ранее французские правоохранители пресекли деятельность крупной преступной группы, действовавшей в Лувре. В числе девяти задержанных оказались два сотрудника музея и несколько экскурсоводов. Злоумышленники продавали поддельные входные билеты и проводили нелегальные экскурсии. Свои услуги они предлагали в основном туристам из Китая.

До этого музейный работник Елизавета Лихачева заявила, что крупное ограбление, произошедшее в Лувре в октябре 2025 года, вряд ли могло состояться без информации от кого-то из сотрудников. Поводом для такого комментария стали кадры с камер наблюдения, которые запечатлели момент преступления.