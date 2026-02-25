Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:31

Власти раскрыли, сколько россиян оформили самозапрет на кредиты

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Почти 25 млн россиян установили самозапрет на получение кредитов и займов, а свыше 1 млн граждан ограничили оформление новых сим-карт через «Госуслуги», рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Он отметил, что такие показатели подтверждают востребованность антимошеннических сервисов и их активное использование населением, передает РИА Новости.

Свыше миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал «Госуслуги», а более 24 млн человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов, — сказал Григоренко.

По словам вице-премьера, работа по защите граждан продолжается. Госдума уже приняла в первом чтении второй пакет антимошеннических мер, который предусматривает дополнительные инструменты защиты. В частности, у россиян появится возможность сообщать о фактах мошенничества напрямую через «Госуслуги».

Самозапрет на кредиты и займы стал доступен с 1 марта 2025 года, а ограничение на оформление сим-карт — с 1 сентября 2025-го. При этом запрет можно сделать как полным, так и частичным.

Ранее статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев рассказал, что в России может появиться механизм самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами. По его словам, ведомство будет дорабатывать меру по запрету таких звонков без согласия абонента.

Россия
запреты
кредиты
сим-карты
