Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:41

Вербовщик «Царской Империи» попал в руки полиции

В Подмосковье задержан участник секты «Царская Империя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Московской области задержан участник псевдорелигиозной организации «Царская Империя» по имени Варфоломей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Мужчину обнаружили в квартире, где ранее нашли пропавших сестер Марину и Ирину.

По данным СК, Варфоломей — активный последователь и вербовщик секты, который занимался пропагандой организации и призывал ее членов уничтожать документы и не признавать власть президента России. На допросе он заявил, что спас семью от отца девочек, который якобы издевался над ними и следил за женой по камерам.

Главы «Царской Империи» Александр Кормишенко, Никита Шостак и Леонид Власов уже привлечены к ответственности за публичные призывы к терроризму. Власов, почитаемый в секте как «пророк Енох», имеет четыре судимости за педофилию. В отношении Варфоломея возбуждено уголовное дело, следствие ходатайствует о его аресте.

Ранее священник Владимир Маняков заявил, что секта «Царская империя» продолжает действовать в Ульяновской области даже после ареста лидеров. Организация сохранила иерархию и продолжает привлекать новых последователей, несмотря на уголовное преследование основателей.

секты
Следственный комитет
задержания
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.