Вербовщик «Царской Империи» попал в руки полиции

В Московской области задержан участник псевдорелигиозной организации «Царская Империя» по имени Варфоломей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Мужчину обнаружили в квартире, где ранее нашли пропавших сестер Марину и Ирину.

По данным СК, Варфоломей — активный последователь и вербовщик секты, который занимался пропагандой организации и призывал ее членов уничтожать документы и не признавать власть президента России. На допросе он заявил, что спас семью от отца девочек, который якобы издевался над ними и следил за женой по камерам.

Главы «Царской Империи» Александр Кормишенко, Никита Шостак и Леонид Власов уже привлечены к ответственности за публичные призывы к терроризму. Власов, почитаемый в секте как «пророк Енох», имеет четыре судимости за педофилию. В отношении Варфоломея возбуждено уголовное дело, следствие ходатайствует о его аресте.

Ранее священник Владимир Маняков заявил, что секта «Царская империя» продолжает действовать в Ульяновской области даже после ареста лидеров. Организация сохранила иерархию и продолжает привлекать новых последователей, несмотря на уголовное преследование основателей.