Раскрыта судьба секты «Царская империя» после задержания главарей

Деструктивная секта «Царская империя», в которой предположительно оказались пропавшие сестры из Санкт-Петербурга, продолжает действовать на территории Ульяновской области даже после ареста ее основателей, сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков. По его словам, организация сохранила иерархию и до сих пор существует.

Когда руководителей секты арестовали, секта никуда не делась. То есть там есть лжеепископы, лжеигумении. <…> Люди как жили, так и живут [там]. <…> Развитие секты не закончилось, оно идет дальше, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают двух сестер в возрасте 11 и 18 лет, которые исчезли после того, как старшая проводила младшую в школу. Как сообщает источник, есть основания полагать, что мать, состоящая в секте «Царская империя», могла забрать дочерей и увезти в общину. Лидер организации Леонид Власов, имеющий несколько судимостей, в настоящее время находится под контролем правоохранительных органов в Самарской области.

Позже сестры Марина и Ирина связались с семьей и записали совместное видеообращение с матерью, в котором заявили о нежелании получать официальные документы. Бабушка девушек Мария Жвалева выразила уверенность, что внучки подверглись воздействию религиозного объединения «Царская империя».