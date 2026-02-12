В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей Две сестры 11 и 18 лет могли попасть в секту в Петербурге

В Санкт-Петербурге пропали две сестры 11 и 18 лет, сообщил Telegram-канал «112». Последний раз девочек видели, когда старшая провожала младшую в школу, после чего обе исчезли. По словам очевидцев, спустя двое суток их заметили с третьим человеком.

По информации источника, мать могла забрать девочек. Она состоит в секте «Царская империя» и, предположительно, увезла дочерей туда. Лидер секты, Леонид Власов, имеет несколько судимостей и сейчас находится в Самарской области под надзором правоохранителей.

Ранее в Екатеринбурге полицейские забрали семерых детей из семьи мигрантов из Таджикистана. Дети жили в частном доме без водопровода, газа и других удобств. Кроме того, они не ходили в школу из-за отсутствия гражданства. Соседи помогали им, но из-за плохих условий жизни и недостатка социализации вмешались правоохранители и органы опеки.

До этого в Таиланде началось расследование в отношении школьного учителя, заставившего ученика сделать 800 приседаний за невыполненное домашнее задание. Ребенок попал в больницу с болями в ногах и нарушением работы почек. Комиссия признала обвинения родителей обоснованными, и педагога временно отстранили, а пострадавшему назначили курс физиотерапии.