Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу

В Таиланде началось расследование в отношении школьного учителя, заставившего ученика выполнить 800 приседаний, сообщает The Thaiger. Поводом для проверки стала публикация жителя провинции Лопбури в соцсетях. Мужчина рассказал, что после наказания в школе его сын оказался в больнице.

Ребенка госпитализировали с сильными болями в ногах и нарушением работы почек. Позже выяснилось, что педагог потребовал от школьника сделать 800 приседаний за невыполненное домашнее задание.

Местная комиссия провела предварительную проверку и сочла обвинения родителей обоснованными. Учителя временно отстранили от работы. Состояние школьника удалось стабилизировать, однако ему назначили курс физиотерапии. Педагог, оказавшийся в центре скандала, пытался навестить ученика в больнице, но разрешения на визит не получил.

Ранее в Великобритании три поколения одной семьи получили в общей сложности 100 лет заключения за длительные пытки и сексуальное насилие над собственной дочерью и внучкой. Преступления вскрылись лишь благодаря смелости ребенка, который обратился к учителю. Систематическое издевательство над девочкой началось, когда ей было шесть лет.