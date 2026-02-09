Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:10

Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу

Школьника в Таиланде заставили присесть 800 раз из-за отсутствия домашней работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Таиланде началось расследование в отношении школьного учителя, заставившего ученика выполнить 800 приседаний, сообщает The Thaiger. Поводом для проверки стала публикация жителя провинции Лопбури в соцсетях. Мужчина рассказал, что после наказания в школе его сын оказался в больнице.

Ребенка госпитализировали с сильными болями в ногах и нарушением работы почек. Позже выяснилось, что педагог потребовал от школьника сделать 800 приседаний за невыполненное домашнее задание.

Местная комиссия провела предварительную проверку и сочла обвинения родителей обоснованными. Учителя временно отстранили от работы. Состояние школьника удалось стабилизировать, однако ему назначили курс физиотерапии. Педагог, оказавшийся в центре скандала, пытался навестить ученика в больнице, но разрешения на визит не получил.

Ранее в Великобритании три поколения одной семьи получили в общей сложности 100 лет заключения за длительные пытки и сексуальное насилие над собственной дочерью и внучкой. Преступления вскрылись лишь благодаря смелости ребенка, который обратился к учителю. Систематическое издевательство над девочкой началось, когда ей было шесть лет.

школы
дети
учителя
педагоги
Таиланд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху
Детоубийца из свинарника получил 23 года колонии
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.