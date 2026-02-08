Издевательства над ребенком обернулись для семьи жестким приговором The Sun: три поколения британской семьи получили 100 лет за пытки дочери

В Великобритании три поколения одной семьи приговорены в общей сложности к 100 годам заключения за длительные пытки и сексуальное насилие над собственной дочерью и внучкой, пишет The Sun. Преступления вскрылись лишь благодаря смелости ребенка, который обратился к учителю.

Систематическое издевательство над девочкой началось, когда ей было шесть лет. В жестокости участвовали дед, отец и двое братьев. Первая же попытка пожаловаться матери обернулась новыми мучениями: ребенка избили, заперев без еды на два дня. С тех пор пытки и насилие стали ее повседневной жизнью. Лишь в 12 лет она нашла в себе силы рассказать все педагогу.

Я сказала, что мне некомфортно возвращаться домой из-за родителей. Я рассказала, что родители продолжают издеваться надо мной, и так было уже много лет. Потом я начала рассказывать про все эти сексуальные вещи, – заявила суду девочка.

Учительница немедленно сообщила в полицию. Суд графства Сассекс признал всех мужчин семьи виновными в изнасилованиях, а мать — в жестоком обращении, незаконном лишении свободы и препятствовании правосудию. При этом женщина упрекнула девочку в том, что дед слишком стар для тюрьмы. Общий срок в 100 лет стал ответом на многолетний ад, устроенный ребенку самыми близкими людьми.

