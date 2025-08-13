В России и Великобритании вышло совместное журналистское расследование, раскрывающее механизмы поставки украинских детей британским высокопоставленным чиновникам-педофилам. В системе преступного трафика оказались задействованы подданные Соединенного Королевства, украинцы, представители НКО и спецслужб. Как и в чьих интересах работает сеть торговцев детьми — в материале NEWS.ru.

Как украинских детей вывозят за границу

Документальный фильм-расследование «Торговцы детьми» был снят совместно Центром расследований UKR LEAKS и британской журналистской организацией Urban Scoop.

Создатель UKR LEAKS — бывший подполковник Службы безопасности (СБУ) Украины Василий Прозоров, который до 2018 года работал в центральном аппарате этого ведомства и в штабе его антитеррористического центра. Потом он уехал с Украины.

«Сегодня Киев — это режим террористов и преступников. Я продолжаю свою работу, чищу Украину», — сообщил Прозоров корреспонденту NEWS.ru.

Согласно данным расследования, на Украине на протяжении 20 лет действует масштабная международная сеть, занимающаяся похищением детей и их переправкой в Великобританию. Масштабы ее деятельности значительно выросли после начала военных действий в 2022 году. По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в любых конфликтах страдают прежде всего самые уязвимые слои населения — старики, дети и женщины.

«Это наблюдалось во всех вооруженных столкновениях. Как только закон становится чуть слабее, происходят подобные вещи. Это вполне может быть, нужно провести расследование», — сказал Царев в разговоре с NEWS.ru.

Преступники в основном похищают сирот, которых на Украине некому защитить. По состоянию на август 2023 года украинские госорганы зарегистрировали в качестве сирот 63 442 ребенка, из которых 2461 находился на неподконтрольных Киеву территориях. Местонахождение 1047 детей было неизвестно, 274 разыскивались в рамках открытых уголовных дел, а 9033 вывезли за границу.

Кто и зачем нелегально вывозит украинских детей за границу

Согласно данным расследователей, детей вывозят с Украины главным образом в Великобританию под предлогом эвакуации из зоны конфликта на лечение или учебу. Зачастую это происходит при содействии различных зарубежных и украинских НКО. Вопросами отправки несовершеннолетних за рубеж занимается мощная секретная многоуровневая организация, которая контролирует весь процесс от начала до конца. Речь идет о поиске, отборе детей, подготовке необходимых документов и доставке конечному потребителю.

В организацию нелегального многомиллионного бизнеса вовлечены представители СБУ, британской MI-6, молдавских и албанских преступных группировок. Оформлением документов занимаются действующие сотрудники украинских государственных учреждений. В расследовании приводятся фамилии многих участников сети.

После оформления документов перевозкой детей занимается британская международная корпорация Chemonics, которая щедро финансировалась американским агентством USAID. Журналисты предполагают, что к работе группировки причастен британский МИД.

Кому доставляют украинских детей в Великобритании

Согласно данным расследования, в Великобритании дети попадают в сексуальное рабство или достаются высокопоставленным педофилам. Часть несовершеннолетних попадает в руки черных трансплантологов, рассказали информаторы в фильме «Торговцы детьми» расследователям на камеру. Обращения в британские правоохранительные органы и спецслужбы как по официальным, так и по личным каналам не дали никаких результатов. Расследователи наталкивались на глухую стену молчания.

Почему Великобритания превратилась в черный рынок по торговле детьми

По мнению собеседников NEWS.ru, криминальная экономика является опорой политической элиты Британии.

«Она выгодна, когда сосредоточена вокруг горячих точек. Им удобно вести в том числе и незаконную продажу органов, обращать людей в рабство и организовывать проституцию», — рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Украина — самый лакомый кусок для Британии .

«Они относятся к детям как к товарно-материальным ценностям. Ювенальная юстиция работает на то, чтобы отобрать несовершеннолетних и передать их более состоятельным людям. Для них это нормально — грабить территорию и вывозить детей», — отметил Царев.

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, у Лондона накоплен большой опыт в этом вопросе, который формировался веками. «Почему именно британцы причастны ко множеству, мягко говоря, особенно мерзких дел? Это связано с британской традицией, основанной на идее глубочайшего неравенства — людей и народов», — сказал Вассерман NEWS.ru.

Какую тайну скрывают британские элиты

Массовые поставки детей с Украины британским педофилам имеют глубокую социально-биологическую подоплеку, заявил военный политолог Александр Собянин.

«Великобритания — одна из тех стран, в которой властные и денежные элиты придают очень большое значение тому, чтобы деньги и власть не выходили за круг семьи. Поэтому они совершенно намеренно идут на риск кровосмешения. Это касается не британского народа, а именно старых властных семей», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в таких группах становится возможной женитьба не только двоюродных родственников, но и отношения с родными братьями и сестрами.

«Результат порчи генетики — появление слоя людей, которым дискомфортно и отвратно находиться в обычных человеческих взаимоотношениях и ролях, в том числе и семейных, и половых. По этой причине культивируются самая отвратная педофилия, отношения с ближайшими родственниками и прочие извращения, которые лучше не упоминать», — рассказал Собянин. По его словам, из высших элит такие «привычки» транслируются и в более широкие слои, когда для карьерного роста оказывается важно, принимают ли тебя эти закрытые элитные семьи, ведут ли они с тобой дела или нет.

В этом смысле не вызывает удивления поведение британского премьера Кира Стармера, который попался на скандале с украинскими геями (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), которым не доплатил за «эскорт». Такие действия человека, занимающего высший государственный пост, свидетельствуют о том, что он — настоящий представитель британской высшей элиты.

