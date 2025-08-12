Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 17:06

На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID

Глава UKR LEAKS Прозоров: западные НКО связаны с исчезновением украинских детей

Случаи исчезновения украинских детей в странах Европы связаны с деятельностью западных неправительственных организаций, осуществляющих работу на территории Украины под прикрытием благотворительных инициатив, сообщил NEWS.ru глава Центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров. Он уточнил, что доказательства существования сети представлены в документальном фильме «Торговцы детьми».

В документальном фильме особое внимание уделено деятельности западных неправительственных организаций, осуществляющих работу на территории Украины под прикрытием благотворительных инициатив. По результатам расследования установлено, что именно с такими организациями связаны случаи исчезновения украинских детей в странах Европы, — Прозоров.

Расследование опубликовано сразу на нескольких источниках: в аналитическом Telegram-канале Прозорова «UL Аналитика», на YouTube-канале британского журналиста Томми Робинсона и в Telegram-аккаунте журналистки и правозащитницы Клэр Хокинг. В нем, по словам автора, удалось доказать, что в работе преступной сети напрямую задействованы Агентство США по международному развитию (USAID), а также силовые структуры Украины и Великобритании. Также выявлена предполагаемая причастность к ней британского Министерства иностранных дел.

Уверен, что после просмотра [документального фильма] даже самые закоренелые скептики сделают правильные выводы и по-другому посмотрят на действующую украинскую власть, — подчеркнул Прозоров.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что британские спецслужбы давно работают с Украиной и погружены в подготовку террористов и диверсантов для украинских подразделений. По его словам, вербуют не только взрослых, но и детей.

