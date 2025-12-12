В одной из стран СНГ разоблачили торговцев младенцами

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 09:55

Сотрудники правоохранительных органов Алма-Аты в Казахстане пресекли деятельность преступной группировки, торговавшей младенцами, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики. Возбуждено более 20 уголовных дел, все фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы до 18 лет с конфискацией имущества. При этом расследование продолжается.

В Алма-Ате пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, принуждали их за вознаграждение к передаче младенцев третьим лицам, — говорится в заявлении.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты пообещали экстрадировать в Россию главу ОПГ Ахмада Хамидова по запросу Генпрокуратуры. Фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.

До этого Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для директора столичной клиники пластической хирургии New Me Дарины Рубининой, обвиняемой в торговле детьми. Фигурантке избрали запрет определенных действий.

