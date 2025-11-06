Появились новые подробности о торговле детьми в Москве Директору клиники Рубининой избрали запрет действий по делу о торговле детьми

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для директора столичной клиники пластической хирургии New Me Дарины Рубининой, обвиняемой в торговле детьми, сообщает ТАСС. По его информации, фигурантке избрали запрет определенных действий. Слушание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемой Рубининой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили в суде.

Рубининой предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 127.1 УК (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что руководитель одной из частных клиник Москвы является уже четвертым фигурантом в деле о продаже младенцев, утверждает источник. Среди арестованных — предприниматель из Московской области, а также женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.

По тому же делу была задержана Ирина Рудницкая — общественный деятель и клинический психолог. Сама Рудницкая является многодетной матерью, на иждивении которой находятся 12 детей. Она признала свою вину и выразила готовность сотрудничать со следствием.