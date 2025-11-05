Директора столичной клиники обвинили в торговле детьми Baza: в деле о торговле детьми в Москве появилась четвертая фигурантка

Директор столичной клиники пластической хирургии подозревается в причастности к резонансному делу о торговле детьми, сообщает Telegram-канал Baza. В ближайшее время Тверской районный суд должен избрать для нее меру пресечения.

Руководитель клиники «New Me» Дарина Рубинина является уже четвертым фигурантом в этом деле о продаже младенцев, утверждает источник. Среди арестованных — предприниматель из Московской области, а также женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.

По тому же делу была задержана Ирина Рудницкая — общественный деятель и клинический психолог. Сама Рудницкая является многодетной матерью, на иждивении которой находятся 12 детей. Она признала свою вину и выразила готовность сотрудничать со следствием.

