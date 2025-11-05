Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:58

Директора столичной клиники обвинили в торговле детьми

Baza: в деле о торговле детьми в Москве появилась четвертая фигурантка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор столичной клиники пластической хирургии подозревается в причастности к резонансному делу о торговле детьми, сообщает Telegram-канал Baza. В ближайшее время Тверской районный суд должен избрать для нее меру пресечения.

Руководитель клиники «New Me» Дарина Рубинина является уже четвертым фигурантом в этом деле о продаже младенцев, утверждает источник. Среди арестованных — предприниматель из Московской области, а также женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.

По тому же делу была задержана Ирина Рудницкая — общественный деятель и клинический психолог. Сама Рудницкая является многодетной матерью, на иждивении которой находятся 12 детей. Она признала свою вину и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Ранее в Костроме полицейские задержали 51-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке похитить мальчика на улице. Инцидент произошел возле одного из зданий на улице Мичуринцев. Согласно предварительным данным, мужчина с судимостью подошел к ребенку, схватил его за руку и позвал за собой. Очевидец, заметивший это, отбил несовершеннолетнего у рецидивиста.

Москва
врачи
клиники
торговля детьми
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.